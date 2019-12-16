Пристайко анонсировал очередное "перемирие" на Донбассе Pristayko anonsiroval ocherednoye "peremiriye" na Donbasse

Пристайко: "Объявление о прекращении огня будет 20 или 21 декабря".

Новое перемирие на Донбассе объявят 20 или 21 декабря.

"Устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявления (о прекращении огня) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс", - сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

Он напомнил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске должна решить, в какое время начнется перемирие.

"Трехсторонняя контактная группа уполномочена лидерами обеспечить это техническое решение - сколько, когда, в какое время и с какого момента объявляется перемирие, когда осуществляется верификация Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, потом, конечно, ОБСЕ дается время, хотя бы сутки, на подготовку ( им надо иметь достаточно экипажей на местах, технические возможности, чтобы проверить), затем подается согласованая дата ... Мы планировали где-то ближе к 24-му числу. Лидеры были более осторожны и попросили до конца декабря, до 31", - заявил Пристайко.

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9 декабря в Париже состоялся саммит в "нормандском формате" - встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России. Участники договорились об обмене удерживаемыми лицами по формату всех на всех и режим прекращения огня до конца 2019 года.