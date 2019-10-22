Приостановили работу больниц и школ: на Луганщине объявили чрезвычайное положение

В Лисичанске Луганской области три насосные станции отключили от электропитания за задолженности за потребленную электроэнергию Фото: Podrobnosti.ua

В Лисичанске Луганской области 3 насосные станции отключили от электропитания из-за задолженности. Без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей.

Без централизованного водоснабжения остались центральная и южная части Лисичанска, города Приволье и Новодружеск, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели подвезли 459 куб. м. технической воды для населения и на объекты инфраструктуры. В Лисичанске городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 октября объявила чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за отсутствия водоснабжения.

В больницах Лисичанска приостановили лечение плановых больных, отменили плановые операции, приостановили работу родильного дома. В школах изменили график каникул. Они начнутся 23 октября и продлятся до 29 октября.

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Водоканал задолжал 168 млн грн за электроэнергию компании "Луганское энергетическое объединение". Главный инженер "Лисичанскводоканал" Виктор Францов отметил, что на сегодня ситуация является критической, поскольку платить деньги у коммунального предприятия нет возможности.

В Луганской области почти 80 тыс. жителей трех городов остались без воды. 18 октября в городе Лисичанск из-за задолженности за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции "Лисичанскводоканал", сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.