Приняли закон, который меняет ВСУ

В Верховной Раде приняли закон, изменяющий ряд воинских званий и создающий дополнительную мотивацию для прохождения военной службы по контракту.
За закон №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы" проголосовали 278 народных депутатов, пишет Униан.
"Он направлен на совершенствование законодательства Украины по вопросам воинской обязанности", - говорит заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.
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Она также добавила, что изменения соответствуют стандартам НАТО.
Киеву позволили закупать вооружение США для нужд ВСУ.
Вместе с этим ПТРК Javelin могут быть размещены в любом регионе Украины.
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