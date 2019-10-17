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четверг, 17 октября 2019 17:58

Приняли закон, который меняет ВСУ

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В Верховной Раде приняли закон, изменяющий ряд воинских званий и создающий дополнительную мотивацию для прохождения военной службы по контракту.

За закон №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы" проголосовали 278 народных депутатов, пишет Униан.

"Он направлен на совершенствование законодательства Украины по вопросам воинской обязанности", - говорит заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Автор: Униан
  Согласно новому закону изменят ряд военных званий
Согласно новому закону изменят ряд военных званий

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Она также добавила, что изменения соответствуют стандартам НАТО.

Киеву позволили закупать вооружение США для нужд ВСУ.

Вместе с этим ПТРК Javelin могут быть размещены в любом регионе Украины.

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17
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