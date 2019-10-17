Приняли закон, который меняет ВСУ

В Верховной Раде приняли закон, изменяющий ряд воинских званий и создающий дополнительную мотивацию для прохождения военной службы по контракту.

За закон №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы" проголосовали 278 народных депутатов, пишет Униан.

"Он направлен на совершенствование законодательства Украины по вопросам воинской обязанности", - говорит заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Автор: Униан Согласно новому закону изменят ряд военных званий

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Она также добавила, что изменения соответствуют стандартам НАТО.

Киеву позволили закупать вооружение США для нужд ВСУ. Вместе с этим ПТРК Javelin могут быть размещены в любом регионе Украины.