"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 5 году войны

Фото: Анна Чапала

Волонтерам больше не приходится обеспечивать военнослужащих в зоне ООС одеждой и продуктами. Зато до сих пор актуальными остаются запчасти к авто, средства связи, маскировочные сетки и "кикиморы".

Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказали полтавские волонтеры из организации "Hand made для Армии руками неравнодушных полтавчанок".

Очаг работает пять лет. Группа сформировалась на базе крупнейшей в Полтавской волонтерской организации - "Полтавского батальона неравнодушных". С десяток женщин ежедневно приходят в помещение в здании управления по гражданской защите населения Полтавской областной администрации. Здесь им выделили три комнаты с коридором. На стенах в каждой развешены сине-желтые флаги с благодарностями от военных, много фотографий и оберегов.

Слева - комната, в которой плетут маскировочные сетки. Вдоль одной стены расположена деревянная рамка с натянутой сеткой. Это - основа, на которую женщины навязывают полоски ткани. Так делают маскировочные сетки. Цвет Выбирайте под нужды военных: зимой - белая с серым, летом - зеленая, осенью - желто-коричневая.

За пять лет деятельности к помощи армии присоединялись около сотни человек. Большинство из них - женщины, приходят сюда в свободное время. Сортируют ткань по фактуре и цвету для маскировочных сеток, режут на тоненькие полоски если надо - красят. Для маскировочных костюмов - так называемых "Кикимора" - красят нити. Из подготовленных материалов плетут, шьют, вяжут. Также шьют белье, стельки, теплые жилетки, шарфы, балаклавы, носки и вяжут коврики. Синтепоновых подушек прислали воинам более тысячи штук.

Координатор группы Татьяна Сигида в подразделении с первых дней. Осуществляет общую координацию: принимает заказы от армейцев, формирует очередь, следит за заключением и отправкой посылок.

Маскировочные сетки

Пока разговариваем, Татьяна берет нарезанные пряди ткани и вплетает их в сетку. В комнате несколько минут тихо, потом волонтеры начинают рассказывать об объеме их работы. Сплели больше 47 111 кв м сетей, это где-то 2,5 тыс. штук.

"Это примерно 7 стандартных футбольных полей или 47 километров дороги. В каждую кладываем молитву. Не просто плетем маскировочная снаряжения, но и обереги, ведь верим, что они сохранят им жизнь. Для сетей люди приносят много полезных вещей: одеяла, подушки, но были и такие материалы, не могли вплести в сетку ", - говорит Татьяна Сигида.

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Понемногу сходятся другие волонтеры. С небольшой средней комнаты, похожей на кухню, пахнет свежезаваренным кофе. К разговору присоединяется Анна Андрух. Они с Татьяной знакомы с детства: учились вместе в школе и на филологическом факультете в педуниверситете. Некоторое время вместе работали в школе. Сейчас каждая имеет частную практику - работают репетиторами английского языка.

"За время войны у меня изменилась жизнь. Распорядок дня строю с учетом волонтерства. За это время было много прощаний и много встреч. Нам помогали десятки людей, но не все выдерживают такой ритм жизни", - Анна вплетает ткань в основу.

Когда началась война, ее сын Георгий был 18-летним. Анна волновалась, вдруг решит уйти на войну. Георгий прошел срочную службу, работает государственным служащим.

"Мы делаем защиту для чьего сына, мужа, отца или брата. С мыслями о своих близких. Меня всегда поражали военные-добровольцы. В начале волонтерства даже снилось, как плету сетку. Иногда, при большом количестве заказов, приходится включать" турборежим ". тогда руки будто сами работают ", - говорит женщина.

"Кикиморы"

На втором месте по популярности заказов от военных - маскировочные костюмы, так называемые, "кикиморы". Их начали плести с 2016 года. Тогда было больше заказов. Используют снайперы и разведчики. За четыре года волонтеры изготовили около 700 штук.

Плетут на сетке и ткани. Кикимора может выглядеть как охапку сухой травы. Для таких костюмов используют конопляное волокно, нити разных цветов, имитирующие траву и ветки. Накидки и куртки могут украшать полосками из ткани - тогда костюм похож на куст или кучу опавших листьев.

Кикимора больше занимается Юлия, просит не называть фамилию. Работает государственным служащим местного самоуправления, приходит в центр после работы. Лично сделала 200 штук. Ее мужа мобилизовали в зону АТО в 2015 году. Прослужил год и два месяца.

"Сначала плела сети, впоследствии взялась за маскировочные костюмы. Первые были из мешковины. Имели разные выкройки, со временем совершенствовали работу. Пробовали плести комбинезоном, то есть штаны и курточка были сплошные. Затем ребята предложили сделать отдельно. На сегодня это самая удачная модель, - говорит Юлия. - Сейчас кикиморы плетем вчетвером, работаем вечером после основной работы. Молитва за воинов со мною. У нас своя мини-армия. Приятно, когда ребята говорят, что в наших Кикимора уничтожили врага ".

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Чтобы сплести Кикимора, основу из сетки натягивают на рамку. По ней размечают выкройку: отдельно брюки, рукава, спину. Заплетают, вырезают по контуру и сшивают с молитвой. Готовые изделия не складируют, а практически сразу отдают военным.

Зимой заказам включают маскировочные костюмы и комбинезоны белого цвета. Шьют из неокрашенной бязи.

Государственное обеспечение военных в ООС

По словам Татьяны Сигиды, государство обеспечивает подразделения сетками, а вот Кикимора - нет. Также военные стали меньше заказывать у волонтеров продуктов.

"В начале войны мобилизованы военные время шутили, что у них были рыболовно-охотничьи войска, ведь одеты были в том, что люди присылают, - говорит Татьяна Валерьевна. - Сеток сначала в обеспечении не было, появились со временем. Если посмотреть на тендеры, видно, что стоимость государственной сетки 3 на 5 метров стоит 1500 гривен. Такие сетки дольше не выгорают, и оказалось, что имеют другие недостатки - рассыхается на солнце, трескаются на морозе. В военных большая материальная ответственность за них. Ведь сетка может сгореть , а сдавать ее надо. Придется платить свои средства, если ее не вернули. Поэтому проще заказать у волонтеров. Себестоимость нашей - около 70 гривен. Ибо материалы приносят люди. В ход идет все - старую одежду, постельное белье, лоскуты ткани после пошиву вещей ".

Общение с военными

Воины часто присылают волонтерам фотографии своих корнеплодов любимцев - кошек, собак. Расспрашивают о новостях в регионе.

"На годовщину нашего подразделения приехали армейцы со 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, чтобы поздравить. Привезли сладостей, сделали им чай. По традиции, один из мужчин должен был сказать приветственные слова. Но у них свой третий тост - за память собратьев . Мы осознаем, что они живут другой жизнью, должны поддерживать их морально ", - сказала Татьяна.

Военнослужащие обращаются за юридической и психологической помощью. Волонтеры направляют армейцев к специалистам.

"Года два назад забирали из почты основу для сетки. Пакет был тяжелым, 22 килограмма. Тогда выпало много снега, нам было тяжело нести. Подошел мужчина лет сорока, предложил помочь. Мы в шутку сказали, что он как ангел. Оказалось, он разведчик на имя Михаил, а позывной - "Ангел". на войне получил ранение. Долгое время пытался восстановиться по службе, но ему отказывали из-за твавмы. Он не раз еще к нам приходил с вкусностями, помогал отвозить сетки на почту ".