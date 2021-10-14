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четверг, 14 октября 2021 20:38

Президент присвоил звание "Герой Украины" двум украинским военным

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Президент присвоил звание &quot;Герой Украины&quot; двум украинским военным
Полковник Николай Верхогляд (слева) и рядовой Рустам Хамраев / memorybook.org.ua

Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц присвоил звание "Герой Украины" двум военным.

В указах отмечается, что они удостоены награды посмертно. Об этом сообщается на сайте "Офиса президента".

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Присвоили звание "Герой Украины" с орденом "Золотая Звезда" посмертно полковнику Верхогляде Николаю.

Другим указом присвоено звание "Герой Украины" рядовому Хамраев Рустаму. Он также удостоен награды посмертно.

Звание погибшим военным присвоили за личное мужество и героизм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Рустам Хамраев погиб 17 июня 2014 во время освобождения села Металлист Луганской области.

30 мая этого года от тяжелой формы Covid-19 умер командующий украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии и Герцеговине Николай Верхогляд.

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