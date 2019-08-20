Премиям для военных быть: Полторак подписал указ

Украинским военным раздадут премии. Фото: Соцсети

Украинским военнослужащим, воюющим на фронте, выплатят по 2 тыс. грн премии по случаю Дня Независимости Украины.

Курсанты, срочники и военнослужащие, проходящие службу на мирной территории Украины, получат 1 тыс. грн, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных сил по случаю 28-й годовщины Независимости Украины", - написал он.

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Министр обороны Степан Полторак встретился с вновь избранными депутатами, которые проходили службу и работали в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник.