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четверг, 19 декабря 2019 09:12

Представители России сорвали переговоры об обмене пленных и задержанных

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Представители России сорвали переговоры об обмене пленных и задержанных
Сайдик: "Придется еще предпринять шаги, чтобы реализовать договоренности в Париже". Фото: zn.ua

В вопросе обмена пленными в дальнейшем необходимо предпринять шаги, чтобы его достичь.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик, комментируя результаты заседания ТКГ 18 декабря, сообщает Радио Свобода.

Он подтвердил, что на заседании ТКГ 18 декабря не удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех", как это было согласовано участниками нормандского саммита в Париже.

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"Стороны основательно обсуждались вопросы обмена пленными, чтобы реализовать договоренности в Париже. Придется сделать еще шаги, чтобы достичь этого", - сказал Сайдик.

Переговоры шли трудно, представители России не шли на уступки и на заседании гуманитарного подгруппы, и на встрече самой ТКГ, сказал представитель делегации Украины. Они требовали, чтобы Украина договаривалась с ОРДЛО.

Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске не договорилась об обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных".

"Что я вижу на сегодня, к сожалению, об обновлении списков в другой подгруппе договориться не удалось. Я вижу сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", - заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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