Представителей ОБСЕ нагло обстреляли русские

Боевики обстреляли патруль ОБСЕ у Золотого Луганской области.
Сотрудники отчитывались, что против них применили стрелковое оружие, когда они собирались запустить беспилотник, говорится в отчете.
Территорию патрулировали 4-ро представителей специальной мониторинговой миссии. 2 из них сидели в машине, а 2-е готовили к запуску БПЛА. Услышали 30-40 очередей из крупнокалиберного пулемета и 20-30 выстрелов из стрелкового оружия в 2 км от них.
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Шары пролетели над наблюдателями, они попали в электроопоры.
Сотрудники ОБСЕ показали оставленные россиянами позиции в Станице Луганской.
Фотографии сняли с беспилотника, который пустили, чтобы убедиться, что войска и технику действительно отвели
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