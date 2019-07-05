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пятница, 05 июля 2019 11:57

Представителей ОБСЕ нагло обстреляли русские

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Представителей ОБСЕ нагло обстреляли русские
В 2014 году представителей ОБСЕ захватили боевики захватили в плен. Держали, пока Путин не приказал отпустить. Фото Зеркало недель

Боевики обстреляли патруль ОБСЕ у Золотого Луганской области.

Сотрудники отчитывались, что против них применили стрелковое оружие, когда они собирались запустить беспилотник, говорится в отчете.

Территорию патрулировали 4-ро представителей специальной мониторинговой миссии. 2 из них сидели в машине, а 2-е готовили к запуску БПЛА. Услышали 30-40 очередей из крупнокалиберного пулемета и 20-30 выстрелов из стрелкового оружия в 2 км от них.

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Шары пролетели над наблюдателями, они попали в электроопоры.

Сотрудники ОБСЕ показали оставленные россиянами позиции в Станице Луганской.

Фотографии сняли с беспилотника, который пустили, чтобы убедиться, что войска и технику действительно отвели

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Дата
05
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