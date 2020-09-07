Председатель Луганской ОГА выступил за восстановление экономических связей с ОРЛО

Блокаду ОРДЛО ввели в 2017 году. Фото: president.gov.ua

Украина должна восстановить экономические связи с неподконтрольными территориями Донбасса.

Об этом заявил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.



"Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду", - сказал он журналистам в Северодонецке, пишут "Новости Донбасса".



Гайдай назвал разрыв экономических связей с неподконтрльними территориями "политическими спекуляциями".

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"Мы ежегодно теряли около двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли Допустим, 8 миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать? Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы", - подчеркнул он.



Глава области также отметил, что экономическая блокада спровоцировала "вымывание" гривны с неподконтрольной территории.

"Гривни больше нет в быту там, остались доллары и рубли. Гривна - это тоже определенная привязка к Украине", - сказал он.

В январе 2017 активисты и ветераны АТО организовали торговую блокаду неконтролируемых территорий Донбасса, в частности, перекрыв железнодорожное грузовое сообщение. В правительстве неоднократно призывали прекратить блокаду из-за убытков экономике Украины и невозможности поставок дефицитного антрацитового угля, однако блокада не была снята. В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных по линии разграничения всех предприятий украинского юрисдикции.