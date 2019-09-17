Предпосылок для выборов на Донбассе нет - глава ОБСЕ

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Предпосылок для свободных выборов согласно украинскому законодательству на оккупированной части Донбасса нет.

Об этом заявил действующий глава ОБСЕ Мирослав Лайчак в интервью ВВС.

"Конечно, о конкретных подробностях должны договориться стороны, и поскольку Донбасс является территорией Украины, я считаю правомерным, что выборы можно организовать только в такой обстановке, когда украинская власть, украинское правительство скажут, что атмосфера, предпосылки для свободных выборов. На сегодня такой ситуации нет ", - сказал он.

На вопрос о введении на Донбассе международной миссии Лайчак ответил, что не видит шагов для ее создания.

"Я вижу две несовместимые концепции такой миссии, слышу голоса в ее поддержку и против. Все зависит от договоренностей сторон. Если они сочтут целесообразной такую ​​миссию, надо договориться о мандате, конкретную роль такой миссии. Если стороны договорятся - международное сообщество поддержит".

Также подтвердил, что важной для Донбасса станет встреча в "нормандском формате", которую ожидают в сентябре.

"Она должна дать импульс всем этим рабочим платформам для того, чтобы они знали, какое у них задачи".

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Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет проводить "фейковые выборы" на оккупированных территориях.