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воскресенье, 13 октября 2019 23:29

Правительство выделит миллиард гривен на зарплаты шахтерам Донбасса

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Правительство выделит миллиард гривен на зарплаты шахтерам Донбасса
Шахтерам Донбасса выделили миллиард. Фото: ТСН

На заседании Кабмин одобрил изменения в государственный бюджет, которыми выделил финансирование в размере миллиарда гривен для выплаты заработной платы шахтерам.

Внесенные Правительством изменения будут предложены к рассмотрению Верховной Раде с просьбой рассмотреть их и поддержать как можно скорее, сообщает Правительственный портал.

Профсоюз работников угольной промышленности Украины отмечает, что на 11 октября 2019 задолженность по заработной плате на государственных угледобывающих предприятиях составляет 1,2 миллиарда гривен.

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В профсоюзе отметили, что работники ряда предприятий инициировали протестные акции. Трудовые шахтерские коллективы требуют от правительства, Верховной Рады, Министерства финансов и профильного Министерства энергетики и защиты окружающей среды принятия неотложных мер по решению долговой проблемы.

В Донецкой области перекрывали трассу Покровск-Константиновка. Таким образом горняки шахты Капитальная требовали повысить им зарплату и выплатить все долги. А также наладить стабильную работу предприятия.

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