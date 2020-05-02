Позиции ВСУ обстреляли из беспилотников - есть раненый

Украинский военного госпитализировали. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вблизи населенного пункта Гнутово возле Мариуполя Донецкой обл. боевики обстреляли украинских военных.

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь", - сообщает Операция объединенных сил в Facebook.

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Подразделения Объединенных сил дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются.

За прошедшие сутки, 1 мая вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.