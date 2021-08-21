Позиции украинских воинов накрыли из гранатометов и минометов

С начала суток на передовой зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

В направлении Водяного, что у Донецка, враг применил минометы 120-го калибра. Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

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Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Пиротехнические расчеты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали на Донбассе почти 8 гектаров территории и передали на уничтожение 66 взрывоопасных предметов.

Российские наемники продолжают пренебрегать требованиями размещения вооружения и военной техники.

БПЛА зафиксировал на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи Покровки, три "Грады", размещенные с нарушением линии отвода, 17 единиц танков, три единицы прицепных гаубиц 2А65 "Мста-Б", три единицы самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и три минометы, размещенные вне выделенных мест хранения.

Кроме того, в зоне безопасности находится 22 единицы боевых бронированных машин.