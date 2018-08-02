Позиции украинских военных на Донбассе обстреляли из гранатометов

На Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня. Фото: EPA / UPG

На Донбассе сегодня российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.

Боевики не использовали тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка", - говорится в сообщении.

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Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Военные отметили, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

В Киев прилетел новый борт с ранеными военными. Привезли бойцов с ампутацией, лежащих, с тяжелыми ранами.