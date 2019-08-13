Появились последние новости с передовой

С начала суток боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: Znay

На Донбассе от начала суток боевики 8 раз обстреляли украинских военных.

Оккупанты использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает в пресс-службе Операции объединенных сил в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Талаковки с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды в районе Водяного из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Гнутового из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Новогнатовки с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого со станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Красногоровки из стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К боевикам едет серьезная проверка из России

О потерях среди украинских военных не сообщается.

12 августа вооруженные формирования России и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранения.