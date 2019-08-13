Появились последние новости с передовой

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 441
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Просмотров: 477
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 729
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5715
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
9 Просмотров: 1350
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 873
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1539
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3105
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2196
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5103
Фото
Все фото
5
3
10
9
4
&quot;Спартанцы&quot; и &quot;Амазонки&quot;. Как оккупанты готовят детей к военной и террористической деятельности
"Спартанцы" и "Амазонки". Как оккупанты готовят детей к военной и террористической деятельности
Переселенка рассказала, как пошла работать в ИТ в декрете
Переселенка рассказала, как пошла работать в ИТ в декрете
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
Разобрали до винтика: показали ремонт самолета для ВСУ
С фронта в Германию: бойцы 93 бригады прибыли на международные военные учения
С фронта в Германию: бойцы 93 бригады прибыли на международные военные учения
Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас
Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас
Видео
Все видео
Как в июне мстили боевикам за обстрелы Марьинки - ВИДЕО
Как в июне мстили боевикам за обстрелы Марьинки - ВИДЕО
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Боевики стягивают военную технику к линии разграничения
Боевики стягивают военную технику к линии разграничения
Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями
Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Интервью
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 441
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5715
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4619
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4185
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 873
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 450
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
вторник, 13 августа 2019 20:49

Появились последние новости с передовой

  Комментировать
Появились последние новости с передовой
С начала суток боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: Znay

На Донбассе от начала суток боевики 8 раз обстреляли украинских военных.

Оккупанты использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает в пресс-службе Операции объединенных сил в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Талаковки с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды в районе Водяного из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Гнутового из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Новогнатовки с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого со станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Красногоровки из стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К боевикам едет серьезная проверка из России

О потерях среди украинских военных не сообщается.

12 августа вооруженные формирования России и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Появились последние новости с передовой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин

Украинец открыл заведение, ставшее символом Вены

"Динамо" в Москве поиздевалось над "Спартаком"

Российские войска вошли на территорию Польши

Бетонный забор отделял западную и восточную части города

Самое читаемое
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 42742
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 40329
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
19
 Просмотров: 32949
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 25770
Куда делся &quot;Голос&quot; Вакарчука
Куда делся "Голос" Вакарчука Просмотров: 22167
Донбасс
Украинцев пытаются вербовать женщинами
Украинцев пытаются вербовать женщинами Просмотров: 864
Одинаковая любовь: романтическая история с линии фронта
Одинаковая любовь: романтическая история с линии фронта Просмотров: 351
К боевикам едет серьезная проверка из России
К боевикам едет серьезная проверка из России Просмотров: 531
Марш защитников подвинули: изменили условия празднования Дня Независимости
Марш защитников подвинули: изменили условия празднования Дня Независимости Просмотров: 5482
Романа Безсмертного убрали из "Минска"
Романа Безсмертного убрали из "Минска" Просмотров: 5683
Больше всего комментируют
9
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
7
Россиянам станет проще получить украинское гражданство. Зеленский подписал указ
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Голосов: 4758
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua