Появились последние новости с Донбасса

 
Ексклюзивы
1/5
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 621
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
Просмотров: 1629
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2034
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
17 Просмотров: 4536
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1512
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 837
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 4887
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 729
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6669
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
10
17
38
19
3
Показали мрачные фото Петровского на Донбассе
Показали мрачные фото Петровского на Донбассе
Разведение еще нет, а Петровское кишит боевиками
Разведение еще нет, а Петровское кишит боевиками
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
&quot;Не понимают, что будет дальше&quot; - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Боевики пополняют &quot;бригаду 200&quot;: показали уничтоженных &quot;призывников&quot;
Боевики пополняют "бригаду 200": показали уничтоженных "призывников"
Видео
Все видео
Заместитель Яроша об отводе войск: Восстановить километры будет невозможно
Заместитель Яроша об отводе войск: Восстановить километры будет невозможно
Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе
Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Золотое-4: добровольцы сложили оружие
Золотое-4: добровольцы сложили оружие
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 837
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 684
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3420
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1971
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 738
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
среда, 06 ноября 2019 07:33

Появились последние новости с Донбасса

1 Комментировать
Появились последние новости с Донбасса
5 ноября потерь среди украинских военных не было. Фото: Укринформ

5 ноября боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Стреляли из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХІД" противник совершил 4 обстрелы неподалеку Старогнатовки, Лебединского и Водяного, что на Приазовье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали мрачные фото Петровского на Донбассе

Трижды обстреляли в районе группировки "ПІВНІЧ" вблизи Орехового, Хутора Свободного и Луганского.

С начала этих суток вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Целились по нашим позициям в районе Крымского. Обстрел продолжался 35 мин. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

В Золотом-5 на неподконтрольной Украине территории 16-летний парень получил ранение из стрелкового оружия перед кафе. Происшествие произошло 21 сентября, но известно о нем стало только сейчас, сообщается в отчете ОБСЕ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Появились последние новости с Донбасса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
ноября

Самый высокий президент США умер от пули

Самое читаемое
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 46971
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 25174
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 1 Просмотров: 20439
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 19953
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 17298
Донбасс
"Спекуляции и нагнетания" - генерал прокомментировал разведения сил на Донбассе
"Спекуляции и нагнетания" - генерал прокомментировал разведения сил на Донбассе Просмотров: 9
Показали мрачные фото Петровского на Донбассе
Показали мрачные фото Петровского на Донбассе
10
 Просмотров: 1854
19 - посмертно: Зеленский наградил 46 военнослужащих
19 - посмертно: Зеленский наградил 46 военнослужащих
5
 Просмотров: 216
Дело бракованных бронежилетов: 5 топ-чиновников Минобороны получили подозрения
Дело бракованных бронежилетов: 5 топ-чиновников Минобороны получили подозрения Просмотров: 801
Заместитель Яроша об отводе войск: Восстановить километры будет невозможно
Заместитель Яроша об отводе войск: Восстановить километры будет невозможно
 Просмотров: 2727
Больше всего комментируют
17
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
В центре Харькова установили мемориальную доску генералу КГБ
4
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
3
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
2
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Голосов: 3456
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua