Появились последние новости с Донбасса

5 ноября потерь среди украинских военных не было. Фото: Укринформ

5 ноября боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Стреляли из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХІД" противник совершил 4 обстрелы неподалеку Старогнатовки, Лебединского и Водяного, что на Приазовье.

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Трижды обстреляли в районе группировки "ПІВНІЧ" вблизи Орехового, Хутора Свободного и Луганского.

С начала этих суток вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Целились по нашим позициям в районе Крымского. Обстрел продолжался 35 мин. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

В Золотом-5 на неподконтрольной Украине территории 16-летний парень получил ранение из стрелкового оружия перед кафе. Происшествие произошло 21 сентября, но известно о нем стало только сейчас, сообщается в отчете ОБСЕ.