Появились последние новости о ситуации на Донбассе

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела по позициям Объединенных сил: неподалеку Богдановки (за пределами участка разведения) - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия; у Красногоровки - с станковых противотанковых гранатометов;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 3 обстрела наших позиций: дважды у Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Крымского - автоматических гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
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Также в районе населенного пункта Архангельское Донецкой области, диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск тремя очередями из стрелкового оружия обстреляла беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В связи с угрозой потери БПЛА через две минуты был посажен. Дрон повреждений не получил.
В течении суток потерь вследствии вражеских обстрелов среди украинских военнослужащих не зафиксировано.
Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 на Луганщине началось в 12:00. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.
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