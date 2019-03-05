Появились последние новости о ситуации на Донбассе

На Донбассе были ранены двое украинских военных. Фото: GJL

Сегодня на Донбассе боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям.

Шесть раз сепартисты применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши позиции: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское, с артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Водяное, с артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - у села Широкино; дважды, с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески; из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе села Крымское из минометов калибра 82 мм ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Был скромным простым парнем" - стало известно имя 19-летнего воина, погибшего на Донбассе

В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

На оккупированных территориях Донбасса начали пополнять запасы крови. Чтобы пополнить запасы, которые используют преимущественно для переливания раненым террористам, привлекают российских военных, и в принудительном порядке местных жителей.