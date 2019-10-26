Появились последние данные о ситуации на Донбассе

Боевики 9 раз обстреляли украинских военных. Фото: Ukrlib

На Донбассе от начала суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинский позиции обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелв: неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 6 обстрелов наших позиций: четыре раза вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Хутора Вильного - с подствольных гранатометов; у Золотого (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

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С начала суток в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не было.

Добровольцы, с которыми сегодня общался президент Владимир Зеленский в Золотом на Луганщине, не собираются покидать город. Бойцы будут защищать Золотое в случае отступления ВСУ.