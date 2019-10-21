Появились новости о ситуации на Донбассе

Боевики семь раз обстреляли украинских военных. Фото: Slovoidilo

На Донбассе от начала суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела по позициям Объединенных сил: неподалеку Авдеевки с направления Спартака - с станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Водяного с направленияУжовки - из ручных противотанковых гранатометов; у Пищевика с направления Верхнешироковского - из крупнокалиберных пулеметов; у Верхнеторецком с направления Михайловки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Золотого-4 с направления Золотого-5 - из стрелкового оружия; у Попасного с направления Первомайска - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Орехового с направления Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бороться с врагом надо на всех фронтах и не ради льгот" - военнослужащая Анита Луис

В течении суток потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.