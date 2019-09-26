Появилась реакция Кремля на слова президента Беларуси

В Кремле отреагировали на слова президента Беларуси. Фото: росЗМИ

В Кремле отреагировали на слова президента Беларуси Александра Лукашенко о введении миротворцев на Донбасс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой пункт отсутствует в Минских договоренностях, сообщает "Интерфакс-Украина".

Добавил, что Минские договоренности является самодостаточным документом.

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"Минские соглашения можно сравнивать с чем угодно, но Минские соглашения - это самодостаточный и основной, в плане внутриукраинского урегулирования, документ. Это документ, под которым стоят подписи стран-гарантов, самой Украины и представителей непризнанных республик. Поэтому в этом случае не важно, с чем сравнивать Минские договоренности, главное, что урегулирование внутриукраинской проблемы может происходить только путем выполнения этих обязательств, зафиксированных в Минских договоренностях", - говорит Песков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс. Добавил, что это зависит от согласия Украины и России