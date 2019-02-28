Потрачено: боевики отправили бывшего регионала "на подвал"

Боевики не оценили ораторских талантов предателя Николая Загоруйко и отправили его на подвал. Фото Денис Казанский

Бывший руководитель Партии регионов в Донецком областном совете Николай Загоруйко попав в подвал бойовикив.

Террористы назвали его агентом СБУ и врагом так называемого народа ДНР, пишет Денис Казанский в Facebook.

"Служил русскому миру верой и правдой, гневно изобличал украинскую военщину и фашизм. Но что-то пошло не так. Как старался, бедняга, а все зря. Не оценили рвения товарищи антифашисты", - написал Казанский.

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Депутат предатель присоединился в ряды боевиков в 2014 году, работал так, имел звание директором департамента стратегического анализа и планирования ради министров ДНР.

Жителей так называемой ДНР почти не принимают в Вооруженные силы Российской Федерации. Всех сепаратистов из числа местных жителей Донецкой и Луганской областей перевели в структуры частных военных компаний. Таким образом Россия планирует усилить свои позиции на Донбассе и лучше подготовиться к будущему наступлению.