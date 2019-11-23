Потери на Донбассе: один погибший, один раненый

В пятницу, 22 ноября, ранения в результате обстрелов на Донбассе получил один украинский военный.

Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-центре штаба ООС.

22 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.

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В зоне проведения операции объединенных сил военные сбили беспилотник, который совершал полет над украинскими позициями. При падении он взорвался. Инцидент произошел на Горловском направлении.