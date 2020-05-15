Посол США рассказал о современном российском оружии на Донбассе

россия регулярно поставляет технику на Донбасс. Фото: reuters.com

На оккупированном Донбассе неоднократно фиксировались современные российские системы вооружения и техника.

Об этом заявил глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет "Укринформ".

"Россия делает вид, что не принимает участия в военных действиях на Востоке Украины, что является абсурдом. Нам надо поверить в то, что российские марионетки на Востоке Украины имеют возможность самостоятельно приобрести высокотехнологичную российскую военную технику, такую, как система противовоздушной обороны "Панцирь 1" или боевой танк Т-72Б3? Такая техника, как и другое оборудование, например, комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3", неоднократно была задействована в Украине, о чем широко сообщали различные СМИ и независимые организации", – подчеркнул Гилмор.

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Также посол обратил внимание на сообщение наблюдателей ОБСЕ о регулярном перемещении грузовиков через неконтролируемый Украиной участок границы с РФ.

"Нам надо поверить в то, что эти конвои из России не перевозят военной техники российского производства, которая была обнаружена на Востоке Украины?" – спросил дипломат.

Он в очередной раз напомнил, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды, и никогда не признают попытку аннексии Россией Крыма.

Власть так называемых ЛДНР, которые контролирует Россия, признала увеличение количества инфицированных в течение недели.