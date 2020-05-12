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вторник, 12 мая 2020 14:44

Пособницу террористов отправили за решетку

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Пособницу террористов отправили за решетку
В Украине осудили пособницу боевиков ЛНР. Фото: pixabay.com

На Луганщине пособницу боевиков, которую СБУ разоблачила на передаче разведывательной информации террористам так называемой ЛНР, приговорили к лишению свободы.

По сообщению пресс-службы ведомства, контрразведчики установили, что женщина собирала данные о дислокации и перемещении украинских военных подразделений в регионе. Полученные сведения передавала главарям незаконного вооруженного формирования так называемого 2 АК народной милиции ЛНР.

Суд признал фигурантку виновной в пособничестве деятельности террористической организации и приговорил к 5 годам лишения свободы.

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Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу осужденной и оставил в силе ранее вынесенный приговор.

Правоохранители пресекли деятельность нескольких украинских охранных фирм, которые передавали информацию об объектах критической инфраструктуры террористической организации ДНР.

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