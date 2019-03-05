Последнее, что сказал: "Мама, мне страшно - узнали погибшего под Илловайском

Кладбище, где похоронены неизвестные солдаты, погибшие от российских рук в Иловайск. Фото: Радио.Свобода

Узнали погибшего Иловайск Руслана Дейнеку, которого перед этим похоронили как неизвестного солдата.

Процедуру эксгумации провели на Кушугумском кладбище вблизи Запорожья, пишет корреспондент Радио.Свобода.

20-летний Руслан служил по контракту в 92-й бригаде, погиб в августе 2014-го под Иловайском. Был в колонне бойцов, которых коварно обстреляли русские.

"28 августа 14-го года позвонил и все. Сказал:" Мама, нас обстреливают, мне очень страшно". Мы ничем не могли помочь. Они шли, но не дошли до Илловайская", говорит мать погибшего парня, Аурика Дейнеко.

Тело военного эвакуировали волонтеры-поисковики, которые возвращают тела погибших украинцев, чтобы похоронить на родной земле.

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Родственники Руслана Дайнеко рассказали, что подтверждение смерти сына получили только через 5 лет после трагедии.

"В 14-м году я сдала ДНК - пришел к выводу, что мои образцы не совпадают. Мужчина в 18-м сдал: когда предложили снова пройти тест ДНК, то подтвердилось. В течение двух лет нас терроризировали мошенники, говорили, что он то в одном месте, то в другом - давайте деньги. Предлагали нам приехать и под Донецк - ехали мы и туда, но потом понимали, что это ложь. 10 января 2019 мы узнали, что ДНК совпало на 99,9% ", - рассказывает она.

Парня перезахоронят уже на его малой родине - в Харьковской области, городе Чугуев. 6 марта с ним будут прощаться на территории части, в которой он служил.

С 2014 года команда Жилкина ищет на Донбассе тела погибших. Параллельно занимается поисковыми работами и перезахоронением останков воинов Первой и Второй мировых войн. В Донецком аэропорту за ними следили за снайперские прицелы.