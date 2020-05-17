После Козака в Германию едут Ермак и Кулеба

В Германии планируют продолжить консультации о путях повышения эффективности работы в Нормандской и Минском форматах Фото: facebook.com/president.gov.ua/

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ближайшие недели посетят Берлин для переговоров по Донбассу.

Об этом сообщил сам Ермак во время встречи в режиме видеоконференции с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства Европейского Союза в Украине, передает пресс-служба ОП.

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В Германии планируют продолжить консультации относительно методов повышения эффективности работы в Нормандском и Минском форматах.

Ранее стало известно, что заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак совершил однодневный визит в Берлин. Как пишут российские СМИ, визит главного кремлевского куратора украинского направления был напрямую связан с урегулированием ситуации на Донбассе.