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воскресенье, 17 мая 2020 16:21

После Козака в Германию едут Ермак и Кулеба

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После Козака в Германию едут Ермак и Кулеба
В Германии планируют продолжить консультации о путях повышения эффективности работы в Нормандской и Минском форматах Фото: facebook.com/president.gov.ua/

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ближайшие недели посетят Берлин для переговоров по Донбассу.

Об этом сообщил сам Ермак во время встречи в режиме видеоконференции с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства Европейского Союза в Украине, передает пресс-служба ОП.

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В Германии планируют продолжить консультации относительно методов повышения эффективности работы в Нормандском и Минском форматах.

Ранее стало известно, что заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак совершил однодневный визит в Берлин. Как пишут российские СМИ, визит главного кремлевского куратора украинского направления был напрямую связан с урегулированием ситуации на Донбассе.

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