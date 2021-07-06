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вторник, 06 июля 2021 16:20

Порошенко привез на фронт оборудования почти на миллион

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  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко совместно со средствами волонтеров и Фонда Порошенко сегодня лично передал военным партию оборудования почти на миллион гривен
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко совместно со средствами волонтеров и Фонда Порошенко сегодня лично передал военным партию оборудования почти на миллион гривен

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сегодня в Донецкой области лично передал военным партию оборудования почти на миллион гривен. Комплект видеонаблюдения купленный совместно за счет волонтеров и Фонда Порошенко. Кроме оптической разведки в 10 ОГШБр привезли 5 мощных генераторов и 2,5 километра теневой сетки.

"К нашему сотрудничеству с 10-й бригадой присоединились 3 124 человека. Кто-то перечислил 5 гривен, кто-то - 5 тысяч, кто-то 10 тысяч. Очень важно, чтобы вы своими глазами увидели, что в полном объеме генераторы, комплексы наблюдения, сетки - только сегодняшней партией почти на миллион гривен все приезжает и передается нашим воинам. В надежные руки. Здесь абсолютный порядок, оно ставится на учет, а также во время ротации бригады это остается тем, кто придет на ротацию", - отмечает Порошенко.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко совместно со средствами волонтеров и Фонда Порошенко сегодня лично передал военным партию оборудования почти на миллион гривен
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко совместно со средствами волонтеров и Фонда Порошенко сегодня лично передал военным партию оборудования почти на миллион гривен

"Это приводит в первую очередь к сокращению потерь в личном составе бригады. Это - главное. И это - благодаря вам, тем, кто не остался равнодушным. Тем, кто присоединился к этой инициативе. Тем, кто помогает нашей армии. Большое вам спасибо", - поблагодарил пятый президент всех волонтеров, которые присоединились к кампании по сбору средств.

Порошенко также поблагодарил компанию "Розетка" и ее основателя Владислава Чечеткина за генераторы для военных. "С 2014 года он работает и отдает все, что может, на волонтерское движение. На сегодняшний день он нам с огромной скидкой продал 5 генераторов. А генераторы - это все на фронте, начиная от зарядки и обеспечения камер, компьютеров, телефонов и заканчивая обеспечением жизнедеятельности", - отмечает Порошенко.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко совместно со средствами волонтеров и Фонда Порошенко сегодня лично передал военным партию оборудования почти на миллион гривен
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко совместно со средствами волонтеров и Фонда Порошенко сегодня лично передал военным партию оборудования почти на миллион гривен

"Хочу поблагодарить вас за эту помощь. Это действительно нужно и для управления войсками, и для жизнедеятельности", - говорит командир бригады, полковник Вячеслав Котлик.

"Мне было приятно слышать, что система работает эффективно, что это спасает жизни наших воинов. Это значительно увеличивает эффективность наблюдения, а соответственно, ответного огня. Уже эти нелюди, российские оккупанты боятся выползать. И мы надеемся, что это приведет к сокращению потерь на фронте, потому что мы видим, что Украина платит высокую цену. Вчера погиб наш герой в 93-й бригаде, дома осталось четверо детей", - напомнил Порошенко.

"Мы должны наращивать мощность нашей армии, боевые способности. Мы сейчас ставим вопрос о наращивании численности, об увеличении денежного обеспечения, об улучшении системы обеспечения. Наконец чтобы был утвержден Государственный оборонный заказ, чтобы новейшее вооружение, которое разрабатывалось в прежние времена, точно поступило в армию", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

Традиционно команда Порошенко привезла бойцам вкусности - на этот раз черешню. "Это мелитопольская, такую ​​в Киеве не найдешь. В Мелитополе сказали - только нашим воинам", - говорит пятый президент.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко совместно со средствами волонтеров и Фонда Порошенко сегодня лично передал военным партию оборудования почти на миллион гривен
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко совместно со средствами волонтеров и Фонда Порошенко сегодня лично передал военным партию оборудования почти на миллион гривен

Порошенко поблагодарил военных за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. "Украина и ее безопасность находятся в надежных руках", - сказал пятый президент.

Как известно, 27 мая Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область передал 10-ой отдельной горно-штурмовой бригаде один из комплектов видеонаблюдения.

Следующие комплекты оптической разведки для батальона 10 ОГШБр были приобретены в июне. Как рассказал Порошенко, активисты ОО "Дело общин" совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали средства и купили крайне важное оборудование для украинских военных.

В дальнейшем активисты планируют оснастить видеоразведкой семьдесят вторую бригаду имени Черных Запорожцев.

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