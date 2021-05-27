Порошенко передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область побывал в 10-й отдельной штурмовой бригаде и передал бойцам 108-го батальона комплект видеонаблюдения.

В комплекте - камеры наблюдения для девяти взводных опорных пунктов, которые будут объединены в единую сеть, информация будет также поступать и на ротный опорный пункт, и в штаб батальона. По словам военных, это позволяет четко контролировать перемещение врага и усиливает безопасность бойцов на линии фронта.

"На каждом взводно-опорном пункте, на ротном опорном пункте выставляются различные виды камер. Есть и ночное видение, есть и дальность. Не будем раскрывать, на сколько километров, но на многие километры. Командир, начиная от взвода и заканчивая батальоном, а мы и в бригаду дойдем, имеют абсолютно целостную картину. Уже не надо наблюдателю подниматься вверх. Не надо становиться мишенью для российских снайперов. Постоянно идет круглосуточная фиксация движения вражеских сил по ту сторону фронта", - объясняет Порошенко.

"Мы этим, во-первых, спасаем жизни наших воинов, укрепляем оборону и делаем самое современное оборудование, которым повышается эффективность боевых действий украинских войск. Мы ожидаем, что также будут вкраплены антидроновые средства радиоэлектронной борьбы. Мне очень приятно, что полный комплект оборудования сегодня мы имеем возможность передать в батальон 10-ки", - отметил Порошенко.

"Но на этом мы дело не завершаем. У нас еще есть другие батальоны, другие бригады. И мы с сегодняшнего дня - и "Дело общин", и наши ветераны начинают краудфандинг, и мы собираем деньги для того, чтобы в следующий раз мы приехали с новой помощью для украинских Вооруженных сил", - сообщил пятый президент.

"Спасибо за поддержку. Для нас это очень важно, что современные технологии мы внедряем именно здесь, и прежде всего это идет на пользу наших военнослужащих. Мы с помощью этих технологий сохраним жизнь и здоровье наших военнослужащих, здоровыми и целым вернем их к их семьям, родителям, женам, детям. Это самое главное. И успешно выполним любые поставленные перед нами задач", - говорит командир батальона, капитан Владимир Болехан.

Порошенко также почтил память погибшего бойца 108-го батальона Алексея Мамчия, возложив цветы на месте его гибели. "Мы возложили цветы сейчас у места, где погиб полтора месяца назад наш боец. Капитан также был ранен, но в строю, в бою. И я от имени всех украинцев, которые заботятся сейчас об армии, желаю вам победы, твердости. С большой благодарностью за ту огромную работу, которую вы делаете", - говорит лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко побывал на контрольно-наблюдательных пунктах 108-го и 109-го батальонов 10-й ОГШБ и пообщался с военными.