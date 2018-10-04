Порошенко назвал цену войны в Донбассе

Уровень безработицы на оккупированных территориях почти 60%. Фото: из открытых источников

Только на оборону мы тратим 6% ВВП. На 25% уменьшился наш экспорт, потому что на оккупированных территориях восточной Украины находится 30% нашего промышленного потенциала. Сказал в интервью итальянскому изданию Repubblica Петр Порошенко.

"Это экономическая и гуманитарная катастрофа с фатальными последствиями для этих регионов. Уровень безработицы там почти 60%. 20% детей не посещают школу и большинство населения лишено доступа к медицинской помощи".

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Также президент отметил, что на оккупированных территориях Украины находится 3 млн украинцев, а еще около 100 тыс. человек - заключенные.

"Еще полтора миллиона русскоязычных украинцев, боясь снова оказаться под властью Москвы, были вынуждены уехать в западном направлении. Мы их приняли, обеспечив жильем и рабочими местами".

На Донбассе идет тайное наращивания подготовки оккупационных войск к ведению наступательных действий. Командование Вооруженных сил РФ это скрывает, заявляют в Министерстве обороны.