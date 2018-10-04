Попрощались с воином Сергеем Джевагой, погибшем в Иловайском котле

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Командир миномета 2 батальона спецназначения НГУ "Донбасс" 42-летний Сергей "Серж" Джевага погиб 29 августа 2014-го во время выхода так называемым зеленым коридором из Иловайского котла. Его тело смогли опознать только недавно по ДНК-экспертизе.

На войну ушел добровольцем. 4 октября 2018-го с мужем расстались в Прилуках Черниговской области.

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Сергей Александрович ехал в "ГАЗели" в составе автоколонны батальона "Донбасс" по дороге из села Многополье в село Червоносельское. Во время обстрела колонны из пулеметов получил смертельное ранение. Умер на руках собрата. Тело в то время не было найдено.

Указом Президента Украины от 25 марта 2015-го №176 "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Похоронили Сергея Джевага на Аллее Героев (кладбище Горовая Белещина).

Осталась жена.

Помним: имена всех воинов, погибших в сентябре на Донбассе