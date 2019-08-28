Попрощались с погибшим военным Тихоном Курбатовым

Фото: Facebook

28 августа Северодонецке Луганской обл. попрощались с погибшим украинским воином Тихоном Курбатовым.

"Тихон Курбатов, 1993 года рождения, старший сержант, командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады, погиб 25 августа в районе поселка Шумы Донецкой области от пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций с гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия ", - говорится в Facebook Григория Пригебы.

В результате обстрела Тихон получил смертальное пулевое ранение и умер во время медицинской эвакуации.

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Опубликовали фото с прощания с Курбатовым.

Во время транспортировки от полученных ранений скончался один из военных, которые сегодня попали под огонь противника.