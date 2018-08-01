Попрощались с погибшим в аварии минером Богданом Блинчуком

Фото: Депо

1 августа, в Каменец-Подольском Доме офицеров попрощались со Богданом Блинчуком, погибшего в Донбассе.

35-летний Богдан Блинчук служил в 48-й инженерной бригаде, пишет Депо.

Почтить память военнослужащему, погибшего защищая Родину, пришло около двухсот человек.

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В последний путь военного провожали родные, собратья и рядовые каменчане, лично знакомы с Героем.

На Донбассе погиб военный из райцентра Шепетовка Хмельницкой области Андрей Андрощук. 41-летний боец ​​получил пулевое ранение на выходных в зоне Операции Объединенных Сил.