"Попали в ловушку российской войны" - Туск посетил Станицу Луганскую

Туск посетил Станицу Луганскую. Фото; twitter.com/eucopresident.

Президент Европейского совета Дональд Туск посетил Станицу Луганскую.

Он заявил, что трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения.

"Сегодня побывал в Станице Луганской с президентом Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны", - написал он в Twitter.

Туск также отметил, что провел "хорошие встречи с отважными Украинский солдатами, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями".

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Visited Stanitsa Luhanska today with President @ZelenskyyUa. The tragedy in eastern Ukraine continues, with disastrous humanitarian consequences for local people trapped by Russia's war. Good meetings with brave Ukrainian soldiers, the OSCE monitors and humanitarian agencies. pic.twitter.com/6hLHYMk46b — Donald Tusk (@eucopresident) 7 липня 2019 р.

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