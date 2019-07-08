"Попали в ловушку российской войны" - Туск посетил Станицу Луганскую

Президент Европейского совета Дональд Туск посетил Станицу Луганскую.
Он заявил, что трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения.
"Сегодня побывал в Станице Луганской с президентом Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны", - написал он в Twitter.
Туск также отметил, что провел "хорошие встречи с отважными Украинский солдатами, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями".
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Visited Stanitsa Luhanska today with President @ZelenskyyUa. The tragedy in eastern Ukraine continues, with disastrous humanitarian consequences for local people trapped by Russia's war. Good meetings with brave Ukrainian soldiers, the OSCE monitors and humanitarian agencies. pic.twitter.com/6hLHYMk46b— Donald Tusk (@eucopresident) 7 липня 2019 р.
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