Помним всех защитников Украины, погибших в апреле

21 бойца потеряла Украина в апреле 2018 года.

Восемь - боевые потери. Информация о некоторых - неполная.

Самым молодым из погибших в бою воинов было 20 лет, старшим - 50.

25 апреля произошло наибольше обстрелов - 76. 11 бойцов ранили.

Спокойными на фронте были 1, 2, 4, 5, 11, 22 апреля. 20 апреля погибли всего трое воинов. В течение этих дней обошлось без ранений, по данным пресс-штаба АТО. В течение месяца 88 военнослужащих были ранены.

Вражеские войска нарушали режим тишины 1365 раз.

8 апреля

Владимир "Май" Майборода, 50 лет, из Мелитополя Запорожской области.

Автор: news247.com.ua Владимир "Май" Майборода

Выполнял самые трудные и ответственные задачи на позициях Авдеевская промка, шахта "Бутовка", "Орел" и др.

Подорвался на мине во время боя с террористами. Его тело боевики обнаружили в степи 13 апреля вблизи собственных позиций. Вернули украинской стороне 15-го числа.

Военный со своими бойцами находился на наблюдательном пункте.

"Наблюдатели заметили подозрительное движение, и командир решил лично проверить обстановку. Около 16:00 возле себя увидел противников, которые группой в четыре-пять человек пытались обойти украинских военных. Принял решение атаковать врага с двух сторон. Двух бойцов отправил в одну сторону , а сам пошел в другую, - говорят в 24-й механизированной бригаде. - реализовать задуманное помешала мина. по данным противника, они с этого боя получили двух убитых и трех раненых. Но Майборода не вернулся. От контузии после взрывов он вероятно потерял ориентир и ранен отполз в противоположную сторону от своих окопов ".

Остались мать, жена и дочь.

12 апреля

Денис "Чечен" Начосний, 31 год, из Геническа на Херсонщине.

Денис "Чечен" Начосний

Погиб от пули снайпера, спасая тяжелораненого товарища вблизи поселка Пески Донецкой области. Родился в поселке Маркеев Чаплинского района Херсонской области. Сержант, заместитель командира взвода в 34-м батальоне "Батькивщина" 57-й бригады ВСУ. Исполнял обязанности командира. 8 апреля в Дениса закончился отпуск, во время которого он женился в Геническе. Через четыре дня после возвращения в Пески погиб.

Остались родители, жена и дочь от первого брака.

16 апреля

Максим Черкун, 20 лет, из Кривого Рога Днепропетровской области.

Максим Черкун

Погиб во время минометного обстрела поселка Пески Донецкой области от осколочного ранения. Сержант, командир противотанкового-пулеметного отделения в 34-м батальоне "Батькивщина "57-й бригады ВСУ. Контракт с ВСУ подписал после своего 19-летия, в марте 2016 года.

Образование получил в автотранспортном техникуме по специальности "автомеханик". Работал в ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Скорпион".

"Он рос очень самодостаточным и свободолюбивым. Когда учился в 7 классе, он, никого не предупредив, даже родителей, сел на маршрутное такси и поехал к Днепру на олимпиаду по программированию", - говорится в статье на Цензор.нет автора Я.Осокы.

Мечтал поступить в авиационное училище.

В школе входил в состав поисковой группы Криворожской общественной организации "Военно-патриотический клуб" Поиск ", которая занимается организацией и проведением полевых экспедиций, поисково-исследовательских работ с целью выявления, эксгумации, идентификации и перезахоронения военнослужащих, погибших во время Второй Мировой войны, поиском их родственников, установление памятных знаков, обелисков и осуществляет общественного контроля за их сохранностью.

Остались родители и сестра.

17 апреля

Михаил "Лемберг" Шозда, 50 лет, из Львова.

Автор: facebook.com/Назар Приходько Михаил "Лемберг" Шозда

Погиб от сквозного ранения шеи пулей снайпера вблизи Горловки Донецкой области. Это произошло на третий день после юбилея, который отмечал на фронте. Старший сержант, боец ​​24-й бригады ВСУ имени короля Даниила. Окончил 10 классов школы № 27, затем учился в НУ "Львовская политехника". Военную службу проходил в Чехии, в артиллерийских войсках. После военной службы работал в магазине строительных материалов, затем работал директором СП ВИСКО.

Подписал контракт на службу в январе 2017 года.

О смерти военного сообщила его дочь Ирина Шозда на своей странице в Facebook.

"Папа, я не могу поверить, что больше никогда не поговорю с тобой! - написала дочь Ирина. - Тебе же в субботу только исполнилось 50, мы еще не успели его вместе отпраздновать! Прости меня, прости, что я тебя иногда не слушалась, прости за все! Я тебя очень люблю и буду любить всегда! Ты всегда останешься для меня лучшим и в моей памяти ".

Похоронен 20 апреля на поле почетных захоронений №76 Лычаковского кладбища Львова.

"14 апреля ты отпраздновал 50! Там на фронте, под пулями! Еще вчера ты говорил по телефону. Сегодня тебя нет! Мишенька! Ты всегда был душа компании, ты умел развеселить в трудную минуту, ты умел сочувствовать, ты умел поддержать!" - написала в "Фейсбуке" львовянка Феодосия Никитка.

Остались родители, брат, сестра, жена, сын и дочь.

20 апреля

Евгений "Подгон" Хоменко, 20 лет, из города Вольногорск Днепропетровской области.

Євгений "Подгон" Хоменко

18 апреля получил тяжелое осколочное ранение головы от взрыва снаряда в Павлополе Донецкой области. Умер 20 апреля в больнице имени Ильи Мечникова в Днепре. Операция по спасению бойца продолжалась 20 часов. Наводчик гаубицы в полку Нацгвардии "Азов". Был на войне с июля 2016-му.

Парень получил образование в металлургическом техникуме. Решение пойти в АТО принял после того, как его семья в начале войны, в 2014 году, приняла в себя семью вынужденных переселенцев из Торецкая.

В 2015 году на последнем курсе техникума, он сообщил маме, что идет в ряды полка "Азов".

"Весь год учился и параллельно готовился к поступлению в" Азов ": физически тренировался, продолжал заниматься боксом, каждое утро бегал по 10 км, сдал экзамены на получение водительских прав. В июне 2016-го, после торжественного вручения диплома, на которое парень надел вышиванку , он отдал маме диплом и сказал: "Все, мама, теперь я готов идти", - говорится в статье Я.Осокы

Зимой 2016 также сдал экзамены в Национальной металлургической академии в Днепре.

О смерти сына сообщила в фейсбук мама воина Татьяна Звягинцева.

"Несколько часов назад душа моей ребенка улетела на небо. Запомните его искренним, добрым, всегда улыбающийся человеком и достойным сыном своей Родины. Земля тебе пухом сынок, ты навсегда в моем сердце. Я тебя так люблю, сердце рвется !!! К встречи моя кровинушка ".

Остались родители и младший брат.

20 апреля

Геннадий "Одесса" Широкий, 48 лет, из села Московка Купянского района Харьковской области.

Геннадий "Одеса" Широкий

Умер, не приходя в сознание, в Главном военном госпитале Киева. В прошлом году 24 декабря получил тяжелые осколочные ранения в Авдеевский промзоне в Донецкой области. Перенес две операции, был в коме. Старший солдат, водитель в 3-м батальоне 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

"Веселый, приятный человек, настоящий патриот. Десантник !!! Выполняя боевую задачу на одной из самых безопасных позиций Авдеевской промзоны, во время длительного вражеского обстрела получил серозные ранения, которые, к сожалению, не оставили шансов на спасение ...", - рассказали в бригаде.

20 апреля

Александр Матус, 36 лет, из Лисичанска Луганской области.

Олександр Матус

Погиб в результате обстрела с вооружения боевой машины пехоты вблизи поселка Крымское Луганской области. Солдат, разведчик 53-й бригады ВСУ.

Контракт на службу подписал в июне 2017 года. Был мастером спорта по кикбоксингу, неоднократным чемпионом Украины, призером чемпионата Украины по боксу.

Остались жена и две дочери.

21 апреля

Сергей "Кузнец" Перепелица, 40 лет, из села Звановка Бахмутского района Донецкой области.

Сергей "Кузнец" Перепелиця

Подорвался в авто на мине в районе Светлодарской дуги. Окончил Бахмутский индустриальный техникум. Работал кузнецом на железной дороге. В июле 2016-го его избрали депутатом Звановского сельсовета. Подписал контракт на службу в январе 2017 го.з марта того же года служил в должности главного сержанта роты в 46-м отдельном батальоне спецназа ВСУ "Донбасс-Украина", входящая в 54-й Бахмутской бригады.

В батальоне - с весны 2017 года. 23 апреля с Сергеем попрощались в родном селе Звановка Бахмутского района Донецкой области.

"Донбасс - это его родная земля, места детства. Хотел вернуть то, что отобрал враг. Был очень ответственный. Обязанности выполнял более чем на 100 процентов", - рассказывают в батальоне.

Остались дочь и сын.

В апреле случилось 13 случаев смерти не в бою или при неустановленных обстоятельствах.

3 апреля

Сергей Бибко, 58 лет, из города Лановцы на Тернопольщине.

Сергей Бибко

Умер от инсульта недалеко от города Попасная Луганской области. Солдат 44-й бригады ВСУ.

На фронт ушел добровольцем, 2016-го подписал контракт.

Остались брат, жена, дочь и малый внук.

6 апреля

Алексей Веников, 37 лет, из города Новоград-Волынский Житомирской области.

Алексей Веников

Совершил самоубийство после возвращения из зоны боевых действий, пишут СМИ.

Майор, участвовал в АТО в составе 30-й бригады ВСУ.

Алексей Веников родился 28 марта 1979 года. Получил звание майора. Служил инженером ремонтно-восстановительного батальона 30-й отдельной механизированной бригады. Умер вскоре после возвращения из зоны антитеррористической операции.

"Он был и остается для нас боевым собратом и другом, который был готов в любой момент прийти на помощь, когда кто-то его о чем-то просил. Его доброе сердце чувствовали люди, его умелые руки ценили как подчиненные так и начальники, его любила семья и все уважали! " - указано в сообщении бригады.

Остались жена, которая также служит в бригаде, и двое несовершеннолетних сыновей.

7 апреля

Игорь Кобринчук

Умер в госпитале после продолжительной болезни.

Солдат, механик-водитель танкового взвода 14-й бригады.

11 апреля

Максим "Бача" Гаврик, 50 лет, из Харькова.

Максим Гаврик

Умер от инфаркта.

Участник АТО, сапер, командир отделения 22-го батальона "Харьков" 92-й бригады ВСУ.

"Макс Бача позвонил мне на Пасху. Поздравил. Поделился планами - собирался на обучение в Каменец, совершенствовать свои саперской навыки. Ему 50, за плечами два года в Афгане, война в Донбассе с самого начала. Он не собирался останавливаться, поскольку более все хотел "лечить землю" - так лирически он называл разминирования. Его строгий голос - настоящего армейского "бати" слышу как теперь ... Я оборвал разговор: Макс, извини, захожу в кино. так, бля, вот очень мне хотелось посмотреть ту тупую комедию (А Макса я больше не услышу в этой жизни ", - написал в Фейсбуке Дмитрий Крапивенко.

"Тяжелое ранение, которое он получил в Афгане, не помешало пойти на фронт в 2014-м. Он без колебаний согласился в харьковский бат теробороны. Далее была Станица, Трьохизба, Марьинка ... Даже в прошлом году в отпуске Макс не терял времени - обивал пороги штаба сухопутки, хотел толком наладить саперную дело в войсках. Я помню его прибаутки о саперов и связистов, и мудрое наставление: "не надо бухать на фронте - быстро потеряешь авторитет".

15 апреля

Денис Кравченко, 28 лет, из села Черноморовка Каховского района Херсонской области.

Денис Кравченко

Нашли мертвым в реке Ингул 15 апреля. Был в отпуске.

"До последней минуты мы надеялись на чудо и верили в лучшее. К сожалению, бесполезно. Надежды больше нет, - написала Красная. - На душе темно и трудно. Он был из тех парней, которым мы начали помогать еще в июне 2014 года. Погиб не на войне, а здесь, в моем родном городе. Камень на сердце ", - написала на своей странице в Facebook волонтер Оксана Червона.

Последний раз вышел на связь 4 апреля с Кропивницкого. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Событие назвали несчастным случаем.

Участник АТО, старший солдат 3-го отдельного полка спецпризнания ВСУ.

Остались мать, жена и сын.



15 апреля

Анатолий Иллюх, 48 лет, из села Вербка Ковельского района на Волыни.

Анатолий Иллюх

Умер в зоне АТО. Родом из Ковеля на Волыни. старший

солдат, водитель-электрик военной части А2042 в Ковеле.

Остались жена и сын.

19 апреля

Иван Жекало, 46 лет, из села Голинь Кольского района Ивано-Франковской области.

Иван Жекало

Умер во сне от внезапной остановки сердца. был добровольцем, воевал с 2014 года. Разведчик 21-го батальона "Сармат" 56-й бригады ВСУ. Выполнял задачи в секторе "М" в Мариуполе.

Остались мать и двое сыновей.

20 апреля

Павел Король, 34 года, из города Волочиск Хмельницкой области.

Павел Король

Погиб во время несения службы в зоне АТО. Место и обстоятельства не уточняют.

Боец 24-й бригады ВСУ имени короля Даниила. Призвали по мобилизации, по окончании - подписал контракт.

"Я сосед с Павлом, проживали в одном подъезде, очень был хороший товарищ, надежный, - в интервью" Подолье-Центр "рассказал знакомый погибшего Юрий Иванов. - Любил пообщаться, очень был хорошим человеком, и очень жаль, что теряем товарищей, защитников Украины. Пусть память о Павле будет вечной ".

Первый военный контракт с Вооруженными силами подписал в 2014 году. 16 апреля этого года у него закончился его срок. Подписал новое соглашение.

Остались мать и брат.

24 апреля

Дмитрий Шепцов, 41 год, из Одессы.

Дмитрий Шепцов

Умер от ишемического инсульта. До 2014-го жил в Севастополе.

Подполковник, участник АТО.

В последнее время работал в Донецкой области в Общем центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"Товарищи офицеры - подполковник Шепцов. У нас есть честь и присяга. И я думаю, что мы не должны ничего предавать. Ни к каким автономных Крыма и всего остального. Нам потом смотреть своим детям в глаза", - говорил Дмитрий Владимирович на видео 3 марта 2014, в своем штабе к подчиненным.

Остались родители, брат, жена и трое детей. Старший сын служит в ВСУ.

28 апреля

Константин Паршенко, 25 лет, из Каменец-Подольского Хмельницкой области.

Константин Паршенко

Погиб при исполнении служебных обязанностей возле поселка Новоайдар на Луганшини. Обстоятельства не уточняют.

Родился в селе Рудковцы Новоушицкого района Хмельницкой области.

Остались родители и брат.

29 апреля

Владимир Хоптяр, 38 лет, с Ярмолинецкого района Хмельницкой области.

Владимир Хоптяр

Умер неподалеку Попасной Луганской области. Пьяный сослуживец ударил Владимира прикладом в висок, по сообщениям из соцсетей. Он вернулся в больницу, но умер от микроинсульта и остановки сердца. Боец 14-й бригады ВСУ.

Осталась жена и малолетний сын.

29 апреля

Александр Бондар, 27 лет, из Ахтырки Сумской области.

Олександр Бондар

Умер в зоне АТО. Место и обстоятельства не уточняют.

Служил в 53-й бригаде по контракту с 2016 года.

Осталась бабушка.

30 апреля

Александр Микитюк, 19 лет, из села Белый Рукав Хмельницкого района Винницкой области.

Олександр Микитюк

Нашли с шаровой раной головы в Авдеевке Донецкой области. Был в военной форме.

Причины смерти выясняются. Старший солдат 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На фронт ушел в 18 лет. Подписал контракт 27 апреля 2017-го.

На фронт юноша попал еще в 2017 году. В Сети сохранилась видеозапись, на которой парень играет на гитаре и исполняет военную песню на украинском языке.

Остались родители и сестра.



Похоронили двух погибших бойцов, которых ранее считали без вести пропавшими.

14 апреля в Каменце-Подольском на Хмельнитчине простились с погибшим военным 28-летним Эдуардом Слободяном. Его 3,5 года считали без вести пропавшим. Последний раз вышел на связь 5 сентября 2014-го. Погиб в бою у селения Цветные Пески на Луганщине. Узнали с помощью теста ДНК. Младший сержант 80-й бригады ВСУ.

25 апреля в Чернигове перезахоронили 34-летнего Андрея "Птицу" Лебедева. Погиб 29 января 2015 на блокпосту вблизи Углегорская в Донецкой области. Сначала похоронили на Краснопольском кладбище Днепра как временно неустановленного защитника Украины. Перед тем взяли образец ДНК. Солдат, пулеметчик в 13-м батальоне "Чернигов-1" 58-й бригады ВСУ. Разведчик 21-го батальона "Сармат" 56-й бригады ВСУ. Жил в Чернигове. Остались мать и жена.

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В марте Украина потеряла 37 бойцов, из них 10 - боевые потери. Самому младшему из погибших в бою было - 19, самому старшему - 46. 29 марта было больше обстрелов - 57. В течение 15 дней марта обошлось без ранений, по данным пресс-штаба АТО. В течение месяца 24 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Вражеские войска нарушали режим тишины 355 раз.



