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воскресенье, 01 сентября 2019 09:20

Помним: имена и фото всех воинов, погибших на войне в августе
9

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Автор: Мар'яна Чорнієвич
 

Публикуем поименный список погибших в августе 2019 защитников Украины.

Нам известно о 8 военнослужащих, погибших в бою. Информация о некоторых - неполная.

Самым молодым из погибших в бою было по 20, самому старшему - 38.

Самой острой была ситуация 6 августа, тогда Украина потеряла 4 бойцов и 1 получил ранения.

31 августа было больше всего обстрелов - 20.

За месяц ранения получили 20 защитников Украины.

4, 7-9, 15-18, 23-24, 28-29 обошлось без раненых, по данным штаба Операции объединенных сил.

Российские оккупационные войска нарушали режим тишины 316 раз.

С 21 июля на войне на востоке Украины длится хлебное перемирие - бессрочная запрет на любое ведения огня.

6 августа

В 10:20 возле Павлополя Волновахского района Донецкой области вследствие враждебного обстрела от минно-взрывных травм погибли четверо военнослужащих 1-й роты 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. Бойцы проводили инженерное оборудование позиций. Российско-оккупационные войска применили запрещенные минометы калибра 120 мм.

Владислав РАК

лет: 20

родом: из поселка Козелец Черниговской области

остались: родители, сестра и брат

  Матрос Владислав Рак
Матрос Владислав Рак

Матрос, гранатометчик. Контракт на военную службу подписал в 18. Всегда хотел стать военным.

Василий КУРДОВ

лет: 20

родом: из села Анновка Братского района Николаевской области

остались: родители и двое младших братьев

  Матрос Василь Курдов
Матрос Василь Курдов

Матрос. Контракт на военную службу подписал в апреле прошлого года.

Сергей ШАНДРА

лет: 24

родом: из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области

остались: мать и сестра

  Солдат Сергей Шандра
Солдат Сергей Шандра

Солдат, старший стрелок. Призван на срочную военную службу в ноябре 2018-го, спустя три месяца подписал контракт.

Александр ШАРКО

лет 30

родом: из села Савинка Козелецкого района Черниговской области

остались: родители и сестра

  Старший матрос Александр Шарко
Старший матрос Александр Шарко

Старший матрос, помощник гранатометчика. Контракт на военную службу подписал в 2017 году.

"Мама говорила, что он служит в Николаеве, все у него хорошо. Даже не знала, что Саша воюет. Рассказывала, что весной он приезжал и нарубил ей дров на всю зиму. Она так радовалась, что зимой у нее будет тепло. И как теперь представить, что бедная женщина ежедневно будет принимать это полено и вспоминать своего погибшего сына", - говорит знакомая семьи.

10 августа

Роман "Бич" РОМАНЕНКО

лет: 25

родом: из Днепра

остались: мать

  Младший лейтенант Роман "Бич" Романенко
Младший лейтенант Роман "Бич" Романенко

Подорвался на фугасе вблизи Светлодарска в Донецкой области.

Младший лейтенант, командир отделения снайперов в полку "Азов". Занимался боксом, любил путешествовать, увлекался фотографией, был фаном ФК "Днепр". В составе полка воевал с 2015 года.

В марте 2019 на передовой Светлодарск дуги спасал с товарищами командира группы снайперов, получивший тяжелое ранение.

Звание офицера получил недавно.

"Говорят, что о жизни человека можно сказать только после ее смерти. Очень жаль, что я сейчас имею говорить о жизни 25-летнего парня, который в своем возрасте стал одним из лучших воинов, я не постесняюсь этого слова, во всех Вооруженных силах Украины . друг Бич с 2015 года прошел путь от обычно бойца-снайпера к офицеру, заместителя командира снайперской группы. он был не только бойцом, настоящим другом и побратимом, он был настоящим братом по оружию для каждого из нас, с которым мы выполнили не одно задачи. И до последней секунды его жизни он защищал свою с емлю, он находился рядом со своими собратьями. Я клянусь, я даю слово офицера, что теперь, как и всегда, мы будем бить врага еще жестче, еще агрессивнее, и будем совершенствовать свои навыки, умения и становиться еще более профессиональными бойцами. Враг очень дорого заплатит за свое поведение, которую он проявил в последние дни", - сказал командир снайперов полка, друг "Хват", которому Роман и спас жизнь в марте этого.

14 августа

Василий ЕВСТЕГНЕЕВ

лет 38

родом: из села Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области

остались: жена и две дочери

  Солдат Василь Євстегнеев
Солдат Василь Євстегнеев

Погиб при обстреле хутора Вольный на Луганщине.

Солдат, командир отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона в 72-й бригаде им.Чорних Запорожцев.

25 августа

Тихон "Тихон" КУРБАТОВ

лет: 26

родом: из города Северодонецк Луганской области

остались: родители и сестра

  Старший сержант Тихон "Тихон" Курбатов
Старший сержант Тихон "Тихон" Курбатов

Погиб в результате пулевого ранения головы во время обстрела оккупантов из пулемета под Горловка Донецкой области.

Старший сержант, командир взвода в батальоне "Айдар" 53-й бригады. ОМБр.

На срочную службу пошел в 2013 году. За два года подписал контракт, служил в 72-й бригаде им. Черных Запорожцев. В составе "Айдара" воевал с 2017 года.

В мае 2019 награжден медалью "За воинскую службу Украине".

"Все время родителям обещал, что будет беречься, ну, знаете, что снайпер, это такая профессия военная, который скрывается, который вижидае долго-долго и в один момент он делает 1 выстрел. А сейчас, как немножко перемирие, пожалуй, мы немножко розхолодилися с этим перемирием", - рассказывает собрат Николай Матвиевский.

30 августа

Сергей "Сава" САВИНОВ

лет: 23

родом: из села Марьевка Баштанского района, Николаевской области

остались: мать

  Младший сержант Сергей Савинов
Младший сержант Сергей Савинов

Погиб от пули вражеского снайпера.

Младший сержант, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского.

В июле 2019-го в боях на востоке Украины погибли 14 бойцов. Самому младшему из погибших в бою было 19 года, самой старшей - 48.

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