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понедельник, 14 июня 2021 13:54

Полсотни военных погибли на Луганщине

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В ночь на 14 июня 2014 года пророссийские сепаратисты сбили транспортник Ил-76МД украинской армии, который заходил на посадку в Луганский аэропорт. Погибли 49 десантников и пилотов.

Ответственность за эту трагедию понес тогдашний начштаба Антитеррористической операции генерал-майор Виктор Назаров, которого приговорили к семи годам тюрьмы.

Автор: Униан
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Летом 2014 года аэропорт был одним из главных стратегических объектов на Луганщине. Его удерживали бойцы 80-й львовской десантной бригады, однако именно аэродром оказался в окружении сепаратистов. Десантники держали круговую оборону, однако окраины аэропорта полностью уже не контролировали.

В начале июня командование АТО решило увеличить количество своих сил там, чтобы в перспективе отрезать Луганск от российской границы.

Сделать это планировалось за счет сил другого десантного подразделения - 25-й днепропетровской бригады.

13 июня 2014 года на Днепропетровском аэропорту сформировали сводную парашютно-десантную роту 25-й бригады. Перебросить ее вместе с боевой техникой в ​​Луганск планировали тремя самолетами Ил-76МД.

Ночью 14 июня они с десятиминутным интервалом вылетели из Днепропетровска. Первый Ил-76 смог успешно сесть в Луганском аэропорту, его начали разгружать. Но второй сбили при заходе на посадку.

Автор: Униан
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Из-за авиакатастрофы погибло 49 десантников и пилотов

По данным расследования, на высоте около 500 м в самолет попала ракета переносного зенитного комплекса "Игла".

Впоследствии неподалеку от места катастрофы обнаружили две отстреляны трубы от этого комплекса. Вторую, как считают эксперты, пилоты смогли нейтрализовать тепловой ловушкой.

Также предполагают, что Ил-76МД обстреляли еще и с зенитно-артиллерийской установки.

Автор: Минобороны Украины
  В память о сбитом Ил-76МД в Мелитополе установили мемориал с надписью: "Десантники не умирают - они идут в небо".
В память о сбитом Ил-76МД в Мелитополе установили мемориал с надписью: "Десантники не умирают - они идут в небо".

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От попадания самолет потерял крыло, загорелся и упал в 5 км к востоку от Луганска. Все, кто находился на его борту, погибли: это 40 десантников 25-й бригады и девять пилотов Мелитопольского бригады транспортной авиации.

"Причиной смерти каждого стали грубые нарушения анатомической целостности тела, вызванные в результате комбинированного действия взрывной травмы, падения с большой высоты и действия открытого пламени", - говорится в приговоре по делу Ил-76.

В выводах судмедэкспертов говорится, что многие тела были буквально разорваны пополам или потеряли конечности.

Самолет также перевозил боеприпасы и три боевые машины десанта БМД-2. По рассказам украинских военных, искали бортовые самописцы и тела десантников, в результате пожара корпуса этих машины, сделанные из алюминиевого сплава, почти расплавились.

Автор: GETTY IMAGES
  На высоте около 500 метров в самолет попала ракета переносного зенитного комплекса (ПЗРК) "Игла"
На высоте около 500 метров в самолет попала ракета переносного зенитного комплекса (ПЗРК) "Игла"

Третий самолет, получив информацию о судьбе предшественника, пошел на разворот и вернулся в Днепропетровск.

А первый Ил-76МД неделю оставался в Луганском аэропорту, и только под прикрытием непогоды смог выбраться оттуда.

Это был последний самолет, который вылетал из Луганска.

В начале сентября 2014-го силы АТО с боями вышли из Луганского аэропорта.

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба работать над системным изучением боевого опыта после трагедии Ил-76 в 2014 году и других трагедий и учитывать его в дальнейших спецоперациях и реформах Вооруженных сил Украины.

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Дата
14
июня

Полсотни военных погибли на Луганщине

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