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четверг, 06 января 2022 10:56

Полностью поседел после пыток - мужчина с 2017 года находится в заключении оккупантов

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Полностью поседел после пыток - мужчина с 2017 года находится в заключении оккупантов
Виктора Дзицюка оккупационная администрация обвинила в шпионаже. Фото: Людмила Денисова

Украинский политзаключенный Виктор Дзицюк вынужден встречать очередной день рождения в Макеевской исправительной колонии №32.

Его там незаконно удерживает оккупационная администрация РФ, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"Виктор работал мастером на строительстве автомобильных дорог. Попал в заложники 23 ноября 2017 года только за то, что в его телефоне представители оккупационной администрации нашли карты местности", - говорится в сообщении.

Долгое время родные ничего не знали о судьбе Дзицюка.

В концлагере "Изоляция" Виктора пытали током и избивали, он через неделю полностью поседел. В марте 2018-го без сознания мужчину отправили в медсанчасть. В "Изоляции" он провел 2,5 года.

В 2020 году оккупанты приговорили Дзицюка к 16 годам лишения свободы за "шпионаж и организацию диверсий".

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"В Макеевской исправительной колонии №32, где незаконно содержится Виктор, неудовлетворительные условия. Родственники заключенных самостоятельно вынуждены покупать уголь для обогрева камер. В сентябре прошлого года Виктор переболел простудой. Из-за этого у него обострился псориаз. Тело покрыто корками и волдырями, случаются кровотечения. Родные пытаются передавать все необходимые лекарства, но не уверены, что Виктор их получает. Нужная медицинская помощь ему не предоставляется", - написала Денисова.

Она обратилась к руководству Международного комитета Красного креста в Украине срочно посетить Дзицюка, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

Украинку Марину Юрчак пятый год незаконно удерживают органы оккупационной администрации РФ в Снежнянской исправительной колонии №127 в ОРДО. После побоев у женщины сильно травмированы ноги.

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Дата
06
января

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