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вторник, 16 октября 2018 17:01

"Полноценные два батальона" - Матиос рассказал о самоубийц на войне

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&quot;Полноценные два батальона&quot; - Матиос рассказал о самоубийц на войне
На Донбассе ВСУ потеряли 900 бойцов не в боях. Фото: Український тиждень

На Донбассе с 2014-го погибло почти 900 украинских военных не в боях.

Причинами смерти становились самоубийства и умышленные убийства. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает "112 Украина".

"Проанализировав состояние небоевых безвозвратных потерь за весь период боевых действий, то есть с 2014 до 2018-го, мы столкнулись с ужасной статистикой, заставила нас искать в тех реалиях, которые есть, выход, как не допустить этого. Почти 900 человек, украинских военных, погибли в результате самоубийств, а также умышленных убийств. это ужасные потери, это полноценные почти 2 батальона Вооруженных сил", - рассказал Матиос.

Военный отметил, что посттравматические расстройства - одна из весомых причин, ведь "человеческая психика не справляется с последствиями войны и с теми предпосылками, которые приводят разбалансировки восприятия действительности и реальности".

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"На всю армию у нас сейчас официально является 300 психологов, имеющих соответствующее образование. Но почти 400 тыс. военных в государстве - это мизер. И военная психиатрия, и военная психология как инструменты преодоления посттравматических расстройств у нас сейчас находятся в зачаточном состоянии", - добавил Анатолий Матиос.

В Днепропетровской больнице имени Мечникова 8 октября от боевых ранений скончался военный Давид Гамсахурдиа.

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16
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