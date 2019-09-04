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среда, 04 сентября 2019 12:30

Показали преступления боевиков на Донбассе в августе
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Свидетельство вражеских обстрелов мирных населенных пунктов российских боевиков
Фото: УС СЦКК
Свидетельство вражеских обстрелов мирных населенных пунктов российских боевиков
Свидетельство вражеских обстрелов мирных населенных пунктов российских боевиков
Свидетельство вражеских обстрелов мирных населенных пунктов российских боевиков
Свидетельство вражеских обстрелов мирных населенных пунктов российских боевиков

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня неоднократно фиксировала обстрелы гражданских объектов

Последствия огня вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников показали на странице Операции объединенных сил в Facebook.

В период с 21 июля по 2 сентября 2019 противник совершил 32 обстрелы позиций подразделений Объединенных сил. Установлено, что во время огня оккупанты выпустили 247 боеприпасов, из них артиллерийских снарядов калибром 122 мм (9 снарядов), минометы 82-го калибра (112 мин), минометы 120-го калибра (126 мин).

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Таким образом приведенные выше факты свидетельствуют о том, что боевая активность оккупантов направлена, прежде всего, на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины в глазах местного населения и мирового сообщества.

Украина завершила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений в районе разрушенного моста в Станице Луганской.

В то же время боевики не совершили демонтаж сооружений, необходимых для строительства моста.

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Дата
04
сентября

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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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