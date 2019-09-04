Показали преступления боевиков на Донбассе в августе

Фото: УС СЦКК

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня неоднократно фиксировала обстрелы гражданских объектов

Последствия огня вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников показали на странице Операции объединенных сил в Facebook.

В период с 21 июля по 2 сентября 2019 противник совершил 32 обстрелы позиций подразделений Объединенных сил. Установлено, что во время огня оккупанты выпустили 247 боеприпасов, из них артиллерийских снарядов калибром 122 мм (9 снарядов), минометы 82-го калибра (112 мин), минометы 120-го калибра (126 мин).

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Таким образом приведенные выше факты свидетельствуют о том, что боевая активность оккупантов направлена, прежде всего, на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины в глазах местного населения и мирового сообщества.

Украина завершила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений в районе разрушенного моста в Станице Луганской. В то же время боевики не совершили демонтаж сооружений, необходимых для строительства моста.