 
Ексклюзивы
1/5
В Кабмине расписали шаги по утверждению украинского языка до 2030 года
В Кабмине расписали шаги по утверждению украинского языка до 2030 года
Просмотров: 180
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 549
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 756
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 423
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1422
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 900
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 486
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2475
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 792
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 387
Фото
Все фото
10
5
8
3
21
Показали последствия обстрела Северного вблизи КПВВ &quot;Майорськ&quot;
Показали последствия обстрела Северного вблизи КПВВ "Майорськ"
Раненого военного вертолетом эвакуировали в Киев
Раненого военного вертолетом эвакуировали в Киев
Оккупанты обстреляли дом мирных жителей. Хозяин чудом остался жив
Оккупанты обстреляли дом мирных жителей. Хозяин чудом остался жив
Скандал с выброшенными паспортами: муж участницы распространял пропаганду террористов
Скандал с выброшенными паспортами: муж участницы распространял пропаганду террористов
&quot;Кто нам вернет время?&quot; - как судили фигурантов дела Шеремета
"Кто нам вернет время?" - как судили фигурантов дела Шеремета
Видео
Все видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1548
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 297
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 360
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 441
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 63
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 783
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 08:26

Показали последствия обстрела Северного вблизи КПВВ "Майорськ"
10

  Комментировать

Российские оккупанты обстреляли мирных жителей поселка Северное из противотанкового ракетного комплекса.

ПТРК "Фагот" выпустил две ракеты, сообщила 10 горно-штурмовая бригада в Facebook. Первая попала на территорию гаражного кооператива, другая – на улицу Цветочную.

Жертв обстрела нет, но выпущенные ракеты испортили имущество: выбили стекла, избили забор, повредили двери гаража.

Фото: facebook.com/10brygada

Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства и подтверждает непосредственное участие РФ в развязывании агрессии и совершении преступлений против Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты обстреляли дом мирных жителей. Хозяин чудом остался жив

За прошедшие сутки, 24 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня. В пригороде Южного и Павлополя враг использовал автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а возле Песков - стрелковое оружие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали последствия обстрела Северного вблизи КПВВ "Майорськ"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Разрушили Запорожскую Сечь

В коммунистической стране сняли запрет на произведения Шекспира

Полицейский задушил Джорджа Флойда. Убийство повлекло массовые протесты

Хопкинс убедительно сыграл больного пенсионера

Треть населения планеты страдает болезнями, связанными со щитовидной железой

Мужчина расстрелял кредиторов и шесть часов держал заложников в машине

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 13095
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 10665
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 8730
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 6408
Проведут перерасчет пенсий: кому ждать доплат
Проведут перерасчет пенсий: кому ждать доплат Просмотров: 4959
Донбасс
Российские наемники бьют из тяжелого вооружения: последние новости с передовой
Российские наемники бьют из тяжелого вооружения: последние новости с передовой Просмотров: 198
Пророссийские боевики обстреляли ракетами поселок на Донбассе
Пророссийские боевики обстреляли ракетами поселок на Донбассе Просмотров: 288
В зоне ООС стартовал второй этап вакцинации военнослужащих
В зоне ООС стартовал второй этап вакцинации военнослужащих Просмотров: 18
Российский артист, который топтался в оккупированных Крыму и Донецке, суется с гастролями - Стерненко
Российский артист, который топтался в оккупированных Крыму и Донецке, суется с гастролями - Стерненко Просмотров: 1584
С позиций боевиков зафиксировали четыре обстрела
С позиций боевиков зафиксировали четыре обстрела Просмотров: 36
Больше всего комментируют
6
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
4
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
1
Одиозного "слугу народа" Шевченко выгнали из фракции
Голосов: 11132
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть