Показали обстрелянную боевиками на нуле бронемашину

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Российские наемники-боевики обстреляли "Кугуар" пограничников, в котором везли смену на КПВВ "Майорск".

Террористы совершили обстрел по посадке и попали в лобовое стекло, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что провокация произошла сегодня утром, во время доставки смены пограничных нарядов Краматорского отряда в т.н. "Нулевой" блокпост, который располагается в направлении контрольного пункта въезда-выезда "майорских", со стороны оккупированной территории начался обстрел из стрелкового оружия.

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"В результате огня, предварительно из пулемета, одна из пуль попала в лобовое стекло бронемашины" Кугуар ". Стекло выдержало и военнослужащие не пострадали. К счастью, в зоне поражения не было гражданских лиц, поскольку пропускные операции в КПВВ в то время только начинались" , - говорится в сообщении.

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