Показали новых рядовых российской "бригады 200-х"

За неделю защитники Украины уничтожили 5 российских боевиков.

Захватчики из России были известны украинским волонтерам, которые собирают данные о противнике, сообщил офицер ВСУ в составе ООС Анатолий Штефан "Штирлиц" у себя в Telegram-канале.

"26.06.19 Сидякин Сергей из Ясиноватой, 25.06.19 Костин Александр из Харцызска, 25-26.06.19 Ковалев "Македонец" Дмитрий, 20.06.19, Чмырь Александр из Попасной (во время боевых действий "потерял" левую руку, по информации из соцсетей: в глаз попало "инородное" тело), 23.06.19 Замота "Север" Виталий из Славяногорска", - пишет украинский офицер.

Фото: Анатолий Штефан Штирлиц

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За прошедшие сутки на Донбассе началось разведение сил от линии разграничения. При этом в течение суток 7 украинских военнослужащих получили ранения.