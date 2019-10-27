Показали момент взрыва вышки в Донецке

В Донецке взорвали вышку мобильной связи. Фото: "Диалог.UA"

Появилось видео взрыва в оккупированном боевиками Донецке.

Видео опубликовал украинский военнослужащий Анатолий Штефан в Telegram.

"Видео взрыва в Донецке. Обязательно смотреть до конца! Неожиданный поворот, хотя..." - говорится в подписи.

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На видео опубликовали записку со словами, что взрыв сделано с целью привлечь внимание к пыткам на подвалах МГБ ДНР.

В Донецке мощным взрывом уничтожило вышку мобильной связи местного оператора. Об этом заявили в так называемом "министерстве" связи, подконтрольном боевикам ДНР.