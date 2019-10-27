Показали момент взрыва вышки в Донецке

Появилось видео взрыва в оккупированном боевиками Донецке.
Видео опубликовал украинский военнослужащий Анатолий Штефан в Telegram.
"Видео взрыва в Донецке. Обязательно смотреть до конца! Неожиданный поворот, хотя..." - говорится в подписи.
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На видео опубликовали записку со словами, что взрыв сделано с целью привлечь внимание к пыткам на подвалах МГБ ДНР.
В Донецке мощным взрывом уничтожило вышку мобильной связи местного оператора. Об этом заявили в так называемом "министерстве" связи, подконтрольном боевикам ДНР.
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