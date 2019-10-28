Показали место взрыва вышки в Донецке

В оккупированном Донецке взрывом уничтожило башню мобильной связи местного оператора "Феникс".

Она была подорвана самодельным взрывным устройством направленного действия.

Оккупанты ДНР взрыв расценивают как диверсию. Они возбудили уголовное дело по статье "местного уголовного кодекса" "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "диверсия".

Взрывное устройство якобы было заложено под будку с оборудованием.

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Появилось видео взрыва в оккупированном боевиками Донецке. Видео опубликовал украинский военнослужащий Анатолий Штефан в Telegram.