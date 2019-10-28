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понедельник, 28 октября 2019 12:17

Показали место взрыва вышки в Донецке
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В оккупированном Донецке взрывом уничтожило башню мобильной связи местного оператора "Феникс".

Она была подорвана самодельным взрывным устройством направленного действия.

Взрыв вышки мобильного оператора "Феникс". Фото: donpress.com
Взрыв вышки мобильного оператора "Феникс". Фото: donpress.com
Взрыв вышки мобильного оператора "Феникс". Фото: donpress.com
Взрыв вышки мобильного оператора "Феникс". Фото: donpress.com
Взрыв вышки мобильного оператора "Феникс". Фото: donpress.com

Оккупанты ДНР взрыв расценивают как диверсию. Они возбудили уголовное дело по статье "местного уголовного кодекса" "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "диверсия".

Взрывное устройство якобы было заложено под будку с оборудованием.

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Появилось видео взрыва в оккупированном боевиками Донецке. Видео опубликовал украинский военнослужащий Анатолий Штефан в Telegram.

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