Показали ликвидированных боевиков ДНР

Появилась информация о потерях боевиков ДНР.

15 декабря 2018 года под Горловкой в ​​Донецкой области ликвидировали террориста Александра Баранова с позывным "Крамаха" и Андрея Личико с позывным "Лича", сообщает ghall.com.ua.

О Баранове известно, что он родился в Дружковке 30 ноября 1976. В соцсетях боевики ДНР пишут, что Баранов подорвался на растяжке.

Автор: Соцсети Александр Баранов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили последние новости с Донбасса

О Личико известно, что он родился в Луганске 2 мая 1975.

Автор: Соцсети Андрей Лычко

На Донбассе боевика во время пьяной ссоры зарезала его девушка. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.