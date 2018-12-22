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суббота, 22 декабря 2018 12:29

Показали ликвидированных боевиков ДНР

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Появилась информация о потерях боевиков ДНР.

15 декабря 2018 года под Горловкой в ​​Донецкой области ликвидировали террориста Александра Баранова с позывным "Крамаха" и Андрея Личико с позывным "Лича", сообщает ghall.com.ua.

О Баранове известно, что он родился в Дружковке 30 ноября 1976. В соцсетях боевики ДНР пишут, что Баранов подорвался на растяжке.

Автор: Соцсети
  Александр Баранов
Александр Баранов

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О Личико известно, что он родился в Луганске 2 мая 1975.

Автор: Соцсети
  Андрей Лычко
Андрей Лычко

На Донбассе боевика во время пьяной ссоры зарезала его девушка. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

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Дата
22
декабря

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Голосов: 32926
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
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