Показали, как украинцы уничтожали россиян до провозглашения "перемирия"

Бой был записан до объявленного перемирия. Скриншот

Появилось видео уничтожения российской позиции на Донбассе.

Операцию по ликвидации врага провели военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пишет пресс-служба бригады в Facebook.

Метким ударом украинские воины уничтожили 3 огневые до тех пор, один жилой блиндаж и трех террористов.

"Отметим, что события, показанные на видео, происходили задолго до объявленного перемирия", - отметили военные.

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"Формула Штайнмайера" является предательством национальных интересов Украины. Об этом рассказал бывший доброволец ДУК "Правый сектор", который сейчас служит в 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского, на позывной "Кот" в интервью военному журналисту Михаилу Ухману.