Показали, как разобрали блиндажи ВСУ в Петровском

В районе разведения сил на Донбассе у населенных пунктов Петровское-Богдановка осуществлен полный демонтаж двух блиндажей.

"Продолжается проведение работ по разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области. В то же время с сегодняшнего дня в районе разведения сил начала работу инженерная группа ГСЧС Украины. По состоянию на 14:40 осуществлен полный демонтаж двух блиндажей", сообщает пресс-служба ГСЧС.

Автор: ГСЧС.

9 ноября на линии разграничения у н.п. Богдановка и Петровское началось зеркальное разведение сил и средств на расстояние 1 км. Практическая фаза разведения завершилась 11 ноября.

Автор: ГСЧС.

21 ноября на участке разведения №3 "Петровское" в Донецкой области завершили разминирование.

Разведение сил и средств сторон конфликта уже произошло на двух участках - №1 в районе поселка Станица Луганская и №2 в районе города Золотое Луганской области. После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.