Показали, как на оккупированном Донбассе дырявые трубы загрязняют питьевую воду

В сети опубликовали фото со спутника, где видно прорывы на водопроводе в Донецкой области, некоторые из них непрерывно текут уже несколько лет

"Как течет вода, можно наблюдать вечно. Вероятно, эти трубы питают Ханженково и Харцызск", - сообщает блогер Necro Mancer.

Фото: twitter.com/666_mancer

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На днях в оккупированной Макеевке местные жители массово отравились водой. Госпитализированы 37 взрослых и д2 детей в возрасте до 9 лет.

Боевики так называемой ДНР задержали в Макеевке подростков. Их обвиняют в поджоге памятника шахтерам и в работе на спецслужбы Украины. Детям - по 13-14 лет, сообщил представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.