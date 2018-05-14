Показали фото погибшего украинского бойца

На Донбассе при исполнении служебных обязанностей 12 мая погиб солдат ВСУ Денис Остроушко.

Он родился в 1995 году и проживал в городе Селидово Донецкой области. Его призвали в 2017 году. Солдат проходил службу по контракту, сообщил Покровско-Ясиноватский военкомат.

Мужчина был холост. У него осталась мама.

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Автор: "Знамя Индустрии" На Донбассе погиб Денис Остроушко

Обстоятельства гибели военнослужащего не сообщается.

Прощание с Денисом Остроушко состоится в Селидовском доме культуры на ул. Маяковского, 6. О времени и месте прощания сообщат дополнительно.